Giro d’Italia 2024 - diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada | dat - ora -i, diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilinizia la sua due giorni decisiva con la, in programma venerdì 24 maggio. I 157 chilometri dapotranno ancora una volta segnare la classifica generale in un gruppo ormai stanco dopo quasi tre settimane di corsa. Il tutto alla vigilia della doppia scalata al Monte Grappa, che sarà determinante ai fini della classifica finale. Di seguito tutte le info per seguire al meglio la terzultima frazione della Corsa Rosa numero 107.: IL CALENDARIO COMPLETO ORARI, TV E– La partenza dei corridori dal chilometro zero diè fissata per le ore 13:10, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo ...