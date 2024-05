GAZZETTA – Il Milan molla Lopedegui e Conte Il tecnico salentino ha solo il Napoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Ille piste Lopetegui eper la panchina. Fonseca, De Zerbi e Van Bommel in corsa, ma non si escludono colpi di scena. Ilè costretto a rivedere i propri piani per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalladello Sport, l’hashtag #NoLopetegui lanciato dai tifosi rossoneri ha fatto naufragare l’ipotesi di ingaggiare Julen Lopetegui, inizialmente considerato il prescelto. Nienteper Lopetegui Una petizione online lanciata da una community di tifosiisti,Zone, ha raccolto diecimila adesioni in meno di 48 ore, alimentando una vera e propria “onda popolare” contraria all’arrivo dell’ex CT della Spagna. Anche la Curva Sud si è espressa ufficialmente, invitando il club a rilanciare ...

Panchina Milan , secondo quanto arriva dall’Inghilterra, il West Ham avrebbe molla to la pista Lopetegui. Le ultime novità Il Milan in questo finale di stagione si sta leccando le ferite dopo le ultime delusioni arrivate sia in Europa League, sia in campionato. La società, visti i risultati, ha ... Continua a leggere>>

Eurosport - Zirkzee, la Juve può spuntarla sul milan con la "carta" Thiago Motta - Juventus e milan sarebbero particolarmente interessati a Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 del Bologna: come riportato da "Eurosport", i bianconeri potrebbero ...

Continua a leggere>>

Gazzetta - Saputo non molla Motta - Come riporta Gazzetta, il Bologna che vuole volare verso la Champions una volta intascata la certezza di poter partecipare alle Coppe europee 22 anni dopo l’Intertoto del 2002, non ha ...

Continua a leggere>>

Thiago Motta Juve, il milan può mollare la presa: no a Lopetegui, rispunta De Zerbi - Thiago Motta Juve, il milan può mollare la presa: no a Lopetegui, rispunta De Zerbi per il dopo Pioli. La situazione Il milan potrebbe mollare la presa su Thiago Motta, candidato principale per prende ...

Continua a leggere>>