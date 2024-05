Bianca Berlinguer mette da parte gli scontri con Franco Di Mare | “Un abbraccio - il passato non conta più”

domani , martedì 30 aprile, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre CartaBianca ”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer . La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee, proprio come la segretaria del Partito Democratico ... Continua a leggere>>

"Perché non avere a Grosseto, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la giornalista Bianca Berlinguer ad inaugurare via Almirante, via Berlinguer e via della pacificazione nazionale?". E’ quanto ha affermato, in occasione della conferenza programmatica di FdI svoltasi a Pescara, il ...

Continua a leggere>>