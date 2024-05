Ultime Notizie Roma del 01-05-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un buon primo maggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la presidente della Columbia University minox FIFA chiesto alla polizia di presidiare il campus fino al 17 maggio due giorni dopo la cerimonia delle lauree la richiesta è contenuta nella lettera inviata dall’università la polizia e 15 maggio dovrebbero laurearti circa 15.000 studenti dell’Ateneo può essere il prolifico scrittore americano autore della trilogia di New York è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni lo riporta a New York Times aveva 77 anni è deceduto nella sua casa di Brooklyn scrive il giornale che ci sono mica dello scrittore Jekyll Hyde Oggi festa dei Lavoratori 1 maggio che dovrebbe essere battuto dal maltempo ma anche da una differenza di fondo tra le confederazioni e mantengono l’unità per il concertone ...