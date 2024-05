WWE | Non solo Chelsea Green - diverse apparizioni dal main roster a NXT Spring Breakin’!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Durante l’ultimo episodio di NXT, il primo dopo il WWE Draft, sono stateledi star delWWE. Già detto di, che addirittura sfiderà Roxanne Perez per il titolo femminile massimo settimana prossima, altrehanno movimentato (e non poco) la night 2 di, con alcune di esse decisamente interessanti per il futuro dello show giallonero. Dopo l’annuncio dell’assegnazione dell’NXT Women’s North American Title in quel di NXT Battleground, in un Ladder Match, tra le contendenti che hanno espresso la volontà di prendere parte all’incontro si è presentata anche Michin o Mia Yim che dir si voglia, affermando di avere dei “conti in sospeso con NXT” e puntando fortemente ...