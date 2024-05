Giulia Cecchettin - il processo a Turetta in autunno I giudici | Ci fu premeditazone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Procura di Venezia si appresta a chiudere le indagini a carico di Filippo, lo studente ventiduenne di Torreglia, in provincia di Padova, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata,, nel novembre dello scorso anno., ancora in regime di custodia cautelare, potrebbe essere processato di fronte alla Corte d’assise a settembre o, al più tardi, all’inizio di ottobre. L’udienza preliminare e il rinvio a giudizio dovrebbero arrivare prima della sospensione estiva, così da non rischiare che l’imputato possa uscire di carcere per la decorrenza dei termini di custodia. La Procura, quasi certamente, contesta al giovane l’aggravante della premeditazione. Questa aggravante impedirà alla difesa del giovane di accedere al rito abbreviato, con il rischio di una condanna al massimo della pena: ...