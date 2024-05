Consacrazione Tyrese Maxey - prestazione da all-star al Madison Square Garden

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) I Philadelphia 76ers vincono il quinto atto della sfida contro i New York Knicks e portano così la serie sul 3-2 per la franchigia della città della “Grande Mela”. Per la squadra di coach Nick Nurse è ancora aperto il discorso qualificazione. Autentico mattatore della gara è, con una partita da 46 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Il numero 0 in maglia 76ers, con la spettacolaredi questa notte, entra nella storia dei playoff, infatti, insieme a leggende del calibro di Michael Jordan e Allen Iverson:diventa il nono giocatore della storia Nba a giocare più di 52 minuti e siglare più di 46 punti. Numeri impressionanti, che fanno capire, oltre che l’immensa qualità, la sua grande importanza per la squadra, e che sono esaltati dal fatto che li ha messi a segno in un palcoscenico come il ...