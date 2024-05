Napoli - il taccuino di Manna e la situazione portiere

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il, a stagione quasi terminata e con l’Europa lontana ma non del tutto svanita, secondo l’edizione odierna de “Il Mattino” starebbe già pensando al futuro. Nel calcio, quando si parla di ciò che sarà, inevitabile accostarsi al mercato. Il quotidiano partenopeo scrive sul lavoro di Giovannie dedica uno spazio allacon Meret non del tutto sicuro della permanenza tra i pali azzurri. Di seguito alcuni passaggi del quotidiano.al lavoro Così Il Mattino sul futuro ds del: “Giovanni, nuovo d.s. del, anche se non ancora ufficialmente, ha già una lista di operazioni da concludere che tiene per sè. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, è quello di ...