A Latina il Villaggio europeo dello sport | cerimonia Aces al Coni per la Community Pontina

Si aspettava forse una vigilia più serena, Luciano Spalletti , aspirante ct della provvidenza con il filo azzurro da riannodare in vista di Euro 2024. E invece il caso Acerbi ha senz’altro scosso l’ambiente della Nazionale, volata negli Stati Uniti per due test di rodaggio – stasera alle 22 il ... Continua a leggere>>

L'Ungheria di Orban, dentro l’Unione e fuori dallo stato di diritto - Il nostro viaggio in Europa, verso le elezioni di giugno, parte dall'Ungheria di Orban Di come la corruzione garantisca a Viktor Orban di mantenere incontrastato il suo potere parla sempre Akos Hadhaz ...

Continua a leggere>>

Tajani “Giusto candidarsi a Europee, metto a servizio la mia esperienza” - ROMA (ITALPRESS) – “Solo Salvini non si è candidato. Per me è giusto farlo, perchè è il primo appuntamento elettorale senza il nostro leader e poi sono il politico che ha piu esperienza nel Parlamento ...

Continua a leggere>>

Lucca, oltre 77 mila euro per i giovani volontari del terzo settore - Oltre 77 mila euro (per la precisione 77 mila 460 euro) di finanziamenti per i 16 progetti dell'area di Lucca vincitori del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e ...

Continua a leggere>>