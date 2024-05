Thiago Motta - il Milan ha una chance? L’insidia più grande non è la Juv - ma …

(Di mercoledì 1 maggio 2024), in scadenza di contratto con il Bologna, potrebbe cambiare aria a fine stagione. Non lo cerca, però, soltanto il. Il punto

Mentre l’Inter e Inzaghi devono solo prendere la penna in mano per firmare il rinnovo fino al 2027, le altre big italiane sono (da tempo) sulle tracce di un nuovo allenatore. Tempi complicati, con possibilità di investimento impari rispetto alle inglesi, a Bayern, Real, Barcellona, Psg e ... Continua a leggere>>

Thiago Motta , in scadenza di contratto con il Bologna, potrebbe cambiare aria a fine stagione. Non lo cerca, però, soltanto il Milan. Il punto Continua a leggere>>

Calciomercato - Zirkzee: duello Milan-Juventus. L'Inter si defilla, occhio all'Arsenal. Servono 60 milioni - Il talento olandese del Bologna, leader tecnico della sorprendente squadra di thiago motta, ha una valutazione di circa 60 milioni di euro: su di lui il Bayern Monaco vanta un diritto di riacquisto di ...

Continua a leggere>>

Zirkzee e thiago motta: derby di mercato Milan-Juventus - Il campionato Serie A sta per volgere al termine e per alcune squadre diventa fondamentale iniziare a programmare il futuro. Milan e Juventus sono reduci da una stagione caratterizzata da poche luci e ...

Continua a leggere>>

thiago motta Milan, rossoneri nuovamente in corsa: è sfida ad altri due top club. ULTIME - thiago motta Milan, rossoneri nuovamente in corsa per il tecnico del Bologna: è sfida ad altri due top club. ULTIME Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda le mosse del Milan per il ...

Continua a leggere>>