Elicottero caduto nel Casertano | dopo passeggera muore anche il pilota

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – È morto all'ospedale di Caserta il 68enne Elio Sorvillo, rimasto ferito gravemente in seguito all'incidente che ha coinvolto l'che stavando. La caduta del velivolo, avvenuta domenica 28 febbraio su'area montuosa del, tra i comuni di Bellona e Pontelatone, aveva provocato la morte della 50enne Rosa Sapio, che viaggiava insieme a Sorvillo. Questi, imprenditore di Sparanise (Caserta), sposato con tre figli, era stato invece condotto in condizioni molto gravi all'ospedale di Caserta, dove è deceduto per le lesioni riportate. Prima della caduta, avvenuta forse per un guasto all', Sorvillo era riuscito a lanciare l'sos, ma quando i soccorritori sono arrivati lo schianto era già avvenuto.