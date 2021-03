Tommaso Zorzi scopre che Guenda Goria ha sparlato di lui mentre era in casa: “Mi sto sentendo male” (FOTO) (Di giovedì 4 marzo 2021) Tommaso Zorzi è ufficialmente tornato alla sua vita di tutti i giorni e sua sorella Gaia gli ha preparato una serie di slide per fargli sapere chi ha parlato male di lui mentre era in casa, a spiazzarlo è stata Guenda Goria. In particolare, la figlia di Maria Teresa ha messo dei like ad alcuni commenti contro l’influencer. Nell’apprendere quanto accaduto, Tommaso è rimasto allibito in quanto credeva di aver instaurato un’amicizia con la ragazza. Pertanto, vediamo cosa ha detto l’ex gieffina e qual è stata la reazione del vincitore di questa edizione del programma. Tommaso Zorzi deluso da Guenda Goria Gaia Zorzi è diventata un’icona di questo GF Vip grazie ai suoi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021)è ufficialmente tornato alla sua vita di tutti i giorni e sua sorella Gaia gli ha preparato una serie di slide per fargli sapere chi ha parlatodi luiera in, a spiazzarlo è stata. In particolare, la figlia di Maria Teresa ha messo dei like ad alcuni commenti contro l’influencer. Nell’apprendere quanto accaduto,è rimasto allibito in quanto credeva di aver instaurato un’amicizia con la ragazza. Pertanto, vediamo cosa ha detto l’ex gieffina e qual è stata la reazione del vincitore di questa edizione del programma.deluso daGaiaè diventata un’icona di questo GF Vip grazie ai suoi ...

