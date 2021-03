Scafati | dipendente positivo | la Polizia locale chiude un’attività commerciale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- Nell’ambito delle attività di controllo anti-contagio, che proseguono senza sosta su tutto il territorio, gli agenti della, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, hanno eseguito ieri pomeriggio un provvedimento di chiusura temporanea nei confronti didel centro cittadino che non era stata sanificata nonostante uno dei dipendenti fosse risultatoal Coronavirus. Gli agenti, questa mattina, hanno effettuato un altro sopralluogo nella stessa attività accertando ulteriori violazioni delle norme anti-covid e disponendo un nuovo provvedimento di chiusura delper tre giorni. Per il gestore è scattata la sanzione di 400 euro. “I nostri agenti – ha spiegato il Sindaco ...

...che e' stato riscontrato anche l'omesso accantonamento del Tfr spettante al personale, ... un decreto di sequestro preventivo, in esecuzione del quale i finanzieri dihanno cautelato ......del TFR per il personale, di circa un milione di euro. Il G. I. P. Gustavo Danise ha emesso quindi un sequestro preventivo nei confronti dei due amministratori. I finanzieri di...StampaNell’ambito delle attività di controllo anti-contagio, che proseguono senza sosta su tutto il territorio, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, hanno ese ...Stampa Avevano “svuotato” il patrimonio di una società in bancarotta, lasciando “in piedi” soltanto i debiti con il Fisco. La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubbl ...