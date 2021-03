Quel giorno a Brindisi in cui gli albanesi vennero considerati fratelli (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 7 marzo 1991 venticinquemila profughi arrivano al porto su barche di fortuna. Le autorità sono impreparate ma tra la gente nasce una straordinaria mobilitazione. Un episodio indimenticabile. Anche perché è durato poco Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 7 marzo 1991 venticinquemila profughi arrivano al porto su barche di fortuna. Le autorità sono impreparate ma tra la gente nasce una straordinaria mobilitazione. Un episodio indimenticabile. Anche perché è durato poco

