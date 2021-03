Papa a popolo Iraq "vengo da pellegrino di pace e fraternità" (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Un pellegrino penitente per implorare perdono a Dio dopo tanti anni di terrorismo, un pellegrino di pace in cerca di fraternità, un pellegrino di speranza per una terra benedetta e ferita. Papa Francesco, alla vigilia del viaggio apostolico in Iraq, da domani fino all'8 marzo, in un video messaggio in italiano - introdotto e chiuso dal saluto arabo "assalam lakum" (pace a voi) e dal ringraziamento "shukran" (grazie) - si rivolge al popolo del Paese mediorientale, dicendosi "desideroso" di incontrarlo. E rivolge anche un pensiero particolare ai cristiani sottolineando di voler portare loro "la carezza affettuosa di tutta la Chiesa". "Finalmente sarò tra voi!", afferma Francesco a inizio video rivolgendosi ai "cari fratelli e ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Unpenitente per implorare perdono a Dio dopo tanti anni di terrorismo, undiin cerca di, undi speranza per una terra benedetta e ferita.Francesco, alla vigilia del viaggio apostolico in, da domani fino all'8 marzo, in un video messaggio in italiano - introdotto e chiuso dal saluto arabo "assalam lakum" (a voi) e dal ringraziamento "shukran" (grazie) - si rivolge aldel Paese mediorientale, dicendosi "desideroso" di incontrarlo. E rivolge anche un pensiero particolare ai cristiani sottolineando di voler portare loro "la carezza affettuosa di tutta la Chiesa". "Finalmente sarò tra voi!", afferma Francesco a inizio video rivolgendosi ai "cari fratelli e ...

