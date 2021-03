Meghan Markle accusa la famiglia reale di "perpetuare falsità su di noi'

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 marzo 2021)parla nel nuovo promo di CBS che anticipa la messa in onda dell'intervista di Oprah Winfrey alla coppia. CBS ha diffuso un nuovo promo per l'intervista di Oprah coned Harry che anticipa lo speciale di due ore incentrato sulla coppiainglese. Nel promolancia una graveincolpando ladi "" su di lei e il marito Henry. "Non so come possano aspettarsi che, dopo tutto questo tempo, resteremo ancora in silenzio se c'è un ruolo attivo nellesu di noi" esclamanel promo dell'intervista, che è stata girata il mese scorso . "E se ...