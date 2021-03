LIVE Sci alpino, Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik Paris (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima Prova – Il programma del weekend – I convocati azzurri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda Prova della discesa di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Sulla pista denominata Zwölfer gli atleti sono pronti per il secondo allenamento, sul tracciato nel quale nel corso del fine settimana saranno impegnati in due discese ed un superG. Alle ore 10.00 vedremo in azione gli “Uomini Jet” pronti per studiare linee e traiettorie della pista austriaca. Nella giornata di ieri abbiamo visto il miglior tempo del padrone di casa Matthias Mayer, primo per un solo centesimo sul nostro Dominik ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della prima– Il programma del weekend – I convocati azzurri Buongiorno e benvenuti alladelladella discesa di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021. Sulla pista denominata Zwölfer gli atleti sono pronti per il secondo allenamento, sul tracciato nel quale nel corso del fine settimana saranno impegnati in due discese ed un superG. Alle ore 10.00 vedremo in azione gli “Uomini Jet” pronti per studiare linee e traiettorie della pista austriaca. Nella giornata di ieri abbiamo visto il miglior tempo del padrone di casa Matthias Mayer, primo per un solo centesimo sul nostro...

