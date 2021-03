Invincible | i primi tre volumi del fumetto disponibili da oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 marzo 2021)arriva in italia grazie a saldaPress con il pack con itredel, in occasione dell'uscita della serie animata su Prime Video il 26 marzo!arriva in italia grazie a saldaPress con il pack con itredel, in occasione dell'uscita della serie animata su Prime Video il 26 marzo! La notizia circola da alcune settimane e Amazon Prime Video ha già diffuso idue esplosivi trailer: il 26 marzo debutta su Prime Video la nuova serie animata del miglior supereroe dell'Universo. Cioè4 marzo, per dare l'occasione a chi deve ancora farlo di scoprire il capolavoro a fumetti di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, saldaPress farà ...