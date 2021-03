Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 4 marzo: Marcello e Ludovica chiedono aiuto ad Armando (Di giovedì 4 marzo 2021) Trama e anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: Gabriella ha raggiunto il suo obiettivo e ha convinto Vittorio deciso ora a promuovere la sua collezione british. Al Grande Magazzino si presenta zia Ernesta, alla sua vista però Gloria Moreau si nasconde. Perché mai? Marcello confida ad Armando che il Mantovano l’ha preso di mira ancora una volta. Ma questa volta di mezzo c’è anche Ludovica… Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Trama ede “Il” puntata di: Gabriella ha raggiunto il suo obiettivo e ha convinto Vittorio deciso ora a promuovere la sua collezione british. Al Grande Magazzino si presenta zia Ernesta, alla sua vista però Gloria Moreau si nasconde. Perché mai?confida adche il Mantovano l’ha preso di mira ancora una volta. Ma questa volta di mezzo c’è anche… Articolo completo: dal blog SoloDonna

