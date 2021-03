TV7Benevento : Ciclismo, Banca Ifis è Premium Partner delle Classiche italiane 2021... - CalcioFinanza : Banca Ifis è Premium Partner delle Classiche italiane del ciclismo - fisco24_info : Ciclismo, Banca Ifis è Premium Partner delle Classiche italiane 2021: Banca Ifis conferma il proprio impegno nello… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Banca

Adnkronos

Il, e in particolare il Giro d'Italia, qui è di casa e ci auguriamo che le tappe sul ... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (BPER) Causale: Donazione per Estense.com - - >...Si prosegue verso sud in direzione di Alessandria, che ha una vocazione naturale per il, ... Donazioni anche sul conto corrente de L'Ora Blu: IT86W0844020100000000043510 -di Credito ...Mestre, 4 mar. (Adnkronos) - Banca Ifis conferma il proprio impegno nello sport accompagnando, per il secondo anno consecutivo, il grande ciclismo ...Empoli,27 febbraio 2021 - Poderoso spunto del ventenne Tommaso Nencini e ciclismo fiorentino in trionfo nella 34\^ Firenze-Empoli la classica di apertura della stagione per i dilet ...