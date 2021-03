Canone Rai speciale, scadenza 31 marzo: ecco quanto costa (Di giovedì 4 marzo 2021) Da giorni ormai è stata confermata la proroga del pagamento del Canone Rai per bar, hotel, ristoranti e così via. Si tratta del Canone Rai speciale, quello dovuto per apparecchi siti in posti diversi dalle abitazioni dei contribuenti. E si tratta di un Canone Rai di rilevante importo. Canone Rai speciale, chi lo paga? Il Canone Rai speciale è dovuto da bar, alberghi, ristoranti, villaggi turistici e in genere, da tutte quelle attività aperte al pubblico e con Partita Iva. Apparecchi quindi, utilizzati per lo svago degli avventori. La novità di questo periodo è la proroga della data di pagamento del Canone speciale che slitta dal 31 gennaio scorso al 31 marzo prossimo. Due mesi in più di tempo per le ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Da giorni ormai è stata confermata la proroga del pagamento delRai per bar, hotel, ristoranti e così via. Si tratta delRai, quello dovuto per apparecchi siti in posti diversi dalle abitazioni dei contribuenti. E si tratta di unRai di rilevante importo.Rai, chi lo paga? IlRaiè dovuto da bar, alberghi, ristoranti, villaggi turistici e in genere, da tutte quelle attività aperte al pubblico e con Partita Iva. Apparecchi quindi, utilizzati per lo svago degli avventori. La novità di questo periodo è la proroga della data di pagamento delche slitta dal 31 gennaio scorso al 31prossimo. Due mesi in più di tempo per le ...

sayrevee : Questo è il motivo per cui pago il canone Rai: Elodie #Sanremo2021 - ricpuglisi : Il tono ottimistico del TG1. Il servizio inizia con tizio a caso che commenta 'LA FINE È LONTANA'. Perché devo pa… - magico122 : @SanremoRai 600.000€ Lo stipendio di Amadeus per condurre il festival Sanremo. E noi a casa con le attività chiuse a pagare il canone RAI. - vinesp57 : @agorarai @claudiafusani Ma è mai possibile che oltre al canone Rai ci dobbiamo sorbire anche questi giornalisti ch… - JohnSmith120652 : Paghiamo il canone RAI per dare spazio a persone che promuovono la violenza sulle donne? ASSURDO! -- FIRMA LA PETIZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai Fedeli: "Bene Franceschini, rilancio Rai attraverso cultura e spettacolo" 'Ecco perché mi auguro che ci sia ancora il tempo e il modo per la Rai di coinvolgere il servizio ...di contenuti culturali ai quali peraltro è condizionato l'obbligo del pagamento del canone da parte ...

Franceschini (Mic): in ItsArt ritengo utile e importante coinvolgimento Rai. Barachini: Vigilanza preparerà un atto | La Rai con il canone ha tutto il diritto di trasmettere l'opera lirica in seconda visione. La diretta potrebbe essere un contenuto 'premium' da attivare attraverso iniziative che la renderebbero un ...

Come faccio a sapere se ho già pagato il canone Rai? Everyeye Tech Le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo AGI - La seconda serata del festival si apre nuovamente con la categoria nuove proposte, così l'assenza del pubblico in sala si nota molto meno. Questa sera sulle sedie vuote una serie di palloncini c ...

Franceschini (Mic): in ItsArt ritengo utile e importante coinvolgimento Rai. Barachini: Vigilanza preparerà un atto "Il tema della piattaforma nasce da un'esperienza fatta nei primi mesi del lockdown quando tutti abbiamo verificato come la chiusura di tutti i luoghi della cultura, non solo ha creato un grande vuoto ...

'Ecco perché mi auguro che ci sia ancora il tempo e il modo per ladi coinvolgere il servizio ...di contenuti culturali ai quali peraltro è condizionato l'obbligo del pagamento delda parte ...Lacon ilha tutto il diritto di trasmettere l'opera lirica in seconda visione. La diretta potrebbe essere un contenuto 'premium' da attivare attraverso iniziative che la renderebbero un ...AGI - La seconda serata del festival si apre nuovamente con la categoria nuove proposte, così l'assenza del pubblico in sala si nota molto meno. Questa sera sulle sedie vuote una serie di palloncini c ..."Il tema della piattaforma nasce da un'esperienza fatta nei primi mesi del lockdown quando tutti abbiamo verificato come la chiusura di tutti i luoghi della cultura, non solo ha creato un grande vuoto ...