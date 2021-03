Sanremo 2021, Irama si ritira per Covid: Amadeus propone la soluzione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021 Irama si deve ritirare dalla gara a seguito della conferma di positività al Covid d un membro dello staff, Amadeus ha una soluzione. Fonte instagram (@Irama.plume)Proprio ieri a poche ore dall’inizio della prima puntata della kermesse canora è arrivata la notizia della positività di un membro dello staff di Irama, uno dei cantanti big in gara che ha dovuto cedere i suo posto s Noemi, con la speranza di poter cantare questa sera. Oggi però è arrivata la conferma del tampone molecolare del caso positivo e questo impone al cantante come al resto del suo staff di mettersi in quarantena in tempo necessario per non essere di danno a se stesso e agli altri. Detto questo, come il regolamento impone, il giovane ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 marzo 2021)si devere dalla gara a seguito della conferma di positività ald un membro dello staff,ha una. Fonte instagram (@.plume)Proprio ieri a poche ore dall’inizio della prima puntata della kermesse canora è arrivata la notizia della positività di un membro dello staff di, uno dei cantanti big in gara che ha dovuto cedere i suo posto s Noemi, con la speranza di poter cantare questa sera. Oggi però è arrivata la conferma del tampone molecolare del caso positivo e questo impone al cantante come al resto del suo staff di mettersi in quarantena in tempo necessario per non essere di danno a se stesso e agli altri. Detto questo, come il regolamento impone, il giovane ...

