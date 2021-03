Sanremo 2021, classifica della prima serata del 2 marzo: chi c’è al primo posto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è da poco conclusa la prima puntata di Sanremo 2021, che è andata in onda ieri sera martedì 2 marzo 2021. Ad esibirsi sul palco del teatro Ariston sono stati i primi 13 big dei 26 cantanti che sono in gara in questa settantunesima edizione del Festival della Canzone italiana. La classifica è stata stilata dai voti della giuria demoscopica (composta da 300 persone) ed è quella finale della prima puntata del Festival, ma è parziale poiché mancano metà degli artisti in gara. Chi è il cantante al primo posto nella classifica della prima serata di Sanremo 2021? Scopriamolo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è da poco conclusa lapuntata di, che è andata in onda ieri sera martedì 2. Ad esibirsi sul palco del teatro Ariston sono stati i primi 13 big dei 26 cantanti che sono in gara in questa settantunesima edizione del FestivalCanzone italiana. Laè stata stilata dai votigiuria demoscopica (composta da 300 persone) ed è quella finalepuntata del Festival, ma è parziale poiché mancano metà degli artisti in gara. Chi è il cantante alnelladi? Scopriamolo ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - antocheeks96 : RT @OndeFunky: A poche ore dall'inizio della prima serata di #Sanremo2021 ho chiacchierato con @fedez e @francescacheeks il 'duo emo di San… - SonoImprudente : RT @xartaddicted: Io non mi riprendp più . #Sanremo2021 Annalisa - Dieci (Official Video) [Sanremo 2021] -