"Quanta bellezza!" Wanda Nara fa impazzire tutti i fan sui social. FOTO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo scorso anno, Wanda Nara ha fatto divertire i telespettatori partecipando come opinionista al Grande Fratello Vip, accanto a Pupo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda icardi) La donna, però, è nota anche per essere la moglie e il manager del calciatore Mauro Icardi; i due sono davvero molto uniti e insieme hanno costruito una splendida famiglia: Il mio desiderio è che i miei figli abbiano una carriera, un lavoro, una indipendenza. Da grandi dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa averlo. E' vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni… Ma io mi sveglio anche alle quattro della mattina per una campagna pubblicitaria. E ...

