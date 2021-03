Festival di Sanremo 2021: le pagelle dei look della prima serata! (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera si è aperta la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 che ci accompagnerà fino a sabato 6 marzo. Ospiti, cantanti, gag … all’insegna della musica e della risata! E, ancora una volta, il duo Amadeus – Fiorello risulta essere la coppia vincente. Ma i veri padroni del Festival di Sanremo 2021, come ad ogni edizione, sono i look sfoggiati, dall’abito al makeup e come ogni singolo partecipante viene rappresentato. Scopriamoli! Festival di Sanremo 2021: Amadeus Un inizio con il botto … una giacca nera, opaca, impreziosita da piccoli cristalli per un tocco di luce e, immancabile, il papillon. Super elegante, da prima serata! Ma non è finita ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera si è aperta la 71esima edizione deldiche ci accompagnerà fino a sabato 6 marzo. Ospiti, cantanti, gag … all’insegnamusica erisata! E, ancora una volta, il duo Amadeus – Fiorello risulta essere la coppia vincente. Ma i veri padroni deldi, come ad ogni edizione, sono isfoggiati, dall’abito al makeup e come ogni singolo partecipante viene rappresentato. Scopriamoli!di: Amadeus Un inizio con il botto … una giacca nera, opaca, impreziosita da piccoli cristalli per un tocco di luce e, immancabile, il papillon. Super elegante, daMa non è finita ...

