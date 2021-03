Roma, paura in una scuola: lancia un sasso contro la finestra e scappa (Di martedì 2 marzo 2021) Attimi di paura questa mattina in un Istituto Comprensivo in via Achille Tedeschi, nel quartiere di Portonaccio. Alle 12:30 circa, il custode della scuola si è accorto che qualcuno aveva danneggiato una delle finestre della mensa. Il vetro era stato rotto dall’esterno e da lì a poco i bambini si sarebbero recati in mensa. Per scongiurare qualsiasi brutto presentimento, allora, il custode si è affrettato a chiamare la Polizia. Sul posto sono così arrivanti gli agenti del Commissariato di Portia Pia della Polizia di Stato. Un primo controllo ha subito permesso ai poliziotti di rinvenire il sasso con cui la finestra era stata rotta, appunto, dall’esterno. Nessuna traccia di persone estranee però all’interno della scuola. Solo un po’ di paura e forse un semplice atto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Attimi diquesta mattina in un Istituto Comprensivo in via Achille Tedeschi, nel quartiere di Portonaccio. Alle 12:30 circa, il custode dellasi è accorto che qualcuno aveva danneggiato una delle finestre della mensa. Il vetro era stato rotto dall’esterno e da lì a poco i bambini si sarebbero recati in mensa. Per scongiurare qualsiasi brutto presentimento, allora, il custode si è affrettato a chiamare la Polizia. Sul posto sono così arrivanti gli agenti del Commissariato di Portia Pia della Polizia di Stato. Un primollo ha subito permesso ai poliziotti di rinvenire ilcon cui laera stata rotta, appunto, dall’esterno. Nessuna traccia di persone estranee però all’interno della. Solo un po’ die forse un semplice atto ...

Avvenire_Nei : Papa Francesco: non ho paura della morte e la immagino a Roma - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, paura in una scuola: lancia un sasso contro la finestra e scappa - CorriereCitta : Roma, paura in una scuola: lancia un sasso contro la finestra e scappa - chiara07039830 : @Maty9722 @roma_selvaggia @Chicca_colors Senti se faceva dayanje e Stefania ... dayane la buttavamo fuori no con pe… - giusy_sweetsoul : RT @Armaduc4: Buongiorno Roma E tu che sei comparsa tutt'a un tratto, E in un momento hai colorato tutto, Tu sei diversa sei importante ed… -