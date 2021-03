La festa di Don Bosco al tempo del Covid | tante emozioni per gli alunni dei Salesiani

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 marzo 2021) Nonosil periodo difficile che stiamo trascorrendo a causa del prolungarsi della pandemia, i festeggiamenti in onore di San Giovannisi sono tenuti anche quest’anno. La scuola salesiana, nei limiti del possibile, si sta prodigando per far respirare ai propri studenti un po’ di normalità e di serenità, ed eliminare un evento tanto sentito da tutti noi sarebbe stato impensabile. Purtroppo non tutti glihanno avuto la possibilità di trascorrere la giornata in presenza; in particolare il liceo scientifico e l’istituto tecnico hanno seguito gli eventi in programma a distanza. Come ogni anno, sono stati invitati degli ospiti che hanno tenuto per noi vari Workshop, condividendo con noi le loro testimonianze: l’ex allievo Edoardo Sacchi, infermiere presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ci ha parlato della sua ...