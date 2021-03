Irama canta Cyrano di Francesco Guccini al Festival (Di martedì 2 marzo 2021) Nella serata dedicata alle cover del 4 marzo Irama canta Cyrano, un grande classico del cantautore Francesco Guccini. Le esibizioni dell’appuntamento di giovedì vantano una grande presenza del cantautorato italiano, da Priseconlinensinainciusol di Adriano Celentano cantata da Madame a Caruso di Lucio Dalla eseguita da Ermal Meta, fino a Gaia che canta Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco. Irama è in gara tra i Campioni con il brano La Genesi Del Tuo Colore un brano intenso che trae ispirazione da un video divenuto virale in rete ma soprattutto dalla vita reale. Per la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2021 ha scelto di rendere omaggio a Francesco ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Nella serata dedicata alle cover del 4 marzo, un grande classico delutore. Le esibizioni dell’appuntamento di giovedì vantano una grande presenza delutorato italiano, da Priseconlinensinainciusol di Adriano Celentanota da Madame a Caruso di Lucio Dalla eseguita da Ermal Meta, fino a Gaia cheMi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco.è in gara tra i Campioni con il brano La Genesi Del Tuo Colore un brano intenso che trae ispirazione da un video divenuto virale in rete ma soprattutto dalla vita reale. Per la serata dedicata alle cover deldi Sanremo 2021 ha scelto di rendere omaggio a...

misterj1995 : RT @IramaRockstar: QUINDI MI STATE DICENDO CHE NON ABBIAMO PRESO UN PALO, E CHE FILIPPO CANTA DOMANI? È DA SEGNARE NEL CALENDARIO. #iramas… - PEACHYWORLD2 : RT @silviagianatti: Chi canta domani (in ordine alfabetico) Big Aiello Arisa Annalisa Colapesce Dimartino Coma Cose Fasma Francesca Michiel… - PlumeRoses : RT @IramaRockstar: QUINDI MI STATE DICENDO CHE NON ABBIAMO PRESO UN PALO, E CHE FILIPPO CANTA DOMANI? È DA SEGNARE NEL CALENDARIO. #iramas… - IramaRockstar : QUINDI MI STATE DICENDO CHE NON ABBIAMO PRESO UN PALO, E CHE FILIPPO CANTA DOMANI? È DA SEGNARE NEL CALENDARIO. #iramasanremo2021 #irama - CalafatoChiara : RT @silviagianatti: Chi canta domani (in ordine alfabetico) Big Aiello Arisa Annalisa Colapesce Dimartino Coma Cose Fasma Francesca Michiel… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama canta Irama a Sanremo 2021 con La genesi del tuo cuore: il testo approfondimento Sanremo 2021 Irama canta la sincerità de La Genesi del tuo colore "Un inno alla vita", così Irama ha descritto il suo brano che punta a sonorità reggaeton così come ci ha abituato l'...

Sanremo 2021, i 26 cantanti in gara al Festival Nella serata delle cover canta "Un'avventura" di Lucio Battisti insieme ai Pinguini Tattici ... Irama , pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ha 25 anni ed è partito proprio da Sanremo Giovani cinque anni ...

Irama canta Cyrano di Francesco Guccini al Festival OptiMagazine Sanremo 2021, la scaletta e l’ordine d’uscita della prima serata La scaletta del Festival di Sanremo 2021, prima serata: ecco l'ordine d'uscita e di esibizione dei cantanti Big in gara e delle Nuove Proposte ...

Sanremo 2021, Irama svela: “La mia canzone sarà come un treno in corsa” Festival di Sanremo 2021, Irama presenta il brano: "Sarà come un treno in corsa" Finalmente il momento è arrivato, il Festival di Sanremo 2021 è pronto a ...

approfondimento Sanremo 2021la sincerità de La Genesi del tuo colore "Un inno alla vita", cosìha descritto il suo brano che punta a sonorità reggaeton così come ci ha abituato l'...Nella serata delle cover"Un'avventura" di Lucio Battisti insieme ai Pinguini Tattici ..., pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ha 25 anni ed è partito proprio da Sanremo Giovani cinque anni ...La scaletta del Festival di Sanremo 2021, prima serata: ecco l'ordine d'uscita e di esibizione dei cantanti Big in gara e delle Nuove Proposte ...Festival di Sanremo 2021, Irama presenta il brano: "Sarà come un treno in corsa" Finalmente il momento è arrivato, il Festival di Sanremo 2021 è pronto a ...