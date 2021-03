Illimity Bank, il calendario finanziario del 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La Banca fondata da Corrado Passera ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021 e ha sottolineato che le presentazioni agli analisti relative ai risultati periodici si dovrebbero svolgere il giorno successivo all’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione. Mercoledì 10/02/2021 CDA: Approvazione dei risultati preliminari 2020 Mercoledì 10/03/2021 CDA: Analisi del progetto di bilancio 2020 Giovedì 22/04/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio 2020 Lunedì 10/05/2021 CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021 Giovedì 05/08/2021 CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021 Mercoledì ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La Banca fondata da Corrado Passera ha reso noto in un comunicato ilper l’annoe ha sottolineato che le presentazioni agli analisti relative ai risultati periodici si dovrebbero svolgere il giorno successivo all’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione. Mercoledì 10/02/CDA: Approvazione dei risultati preliminari 2020 Mercoledì 10/03/CDA: Analisi del progetto di bilancio 2020 Giovedì 22/04/Assemblea: Approvazione del bilancio 2020 Lunedì 10/05/CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestreGiovedì 05/08/CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestraleMercoledì ...

Illimity Bank, il calendario finanziario del 2021 La Banca fondata da Corrado Passera ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021 e ha sottolineato che le presentazioni agli analisti relative ai risultati periodici si ...

