Chi è Ignazio Boschetto, il cantante de Il Volo: amori, famiglia e passione per la musica (Di martedì 2 marzo 2021) Ignazio Boschetto è, da molti anni ormai, uno dei 3 membri del gruppo Il Volo, ed è anche quello che forse si conosce meglio. Molto attivo sui social, Ignazio è noto per alcuni rumors che negli anni lo hanno riguardato, e per essere, dei 3 cantanti de Il Volo, quello forse più versatile ed eclettico. Ignazio Boschetto è nato a Marsala, in Sicilia, nel 1994. I suoi genitori, Caterina e Vito, hanno anche un'altra figlia, Antonina (detta Nina). Fin da piccolo, Ignazio si è avvicinato alla musica lirica: il suo primo grande amore è stato La donna è mobile, che lo ha portato ad avvicinarsi alla musica. Boschetto e Il Volo: il successo dopo Ti Lascio una Canzone La notorietà arriva ...

