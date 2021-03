Sindaco vuole comprare vaccino Sputnik: “La Russia ha scritto a Draghi” (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha promesso l’acquisto del vaccino Sputnik contro il coronavirus per i suoi 3000 concittadini e non si arrende: il Sindaco di Rodi Garganico, nel Foggiano, insiste. Carmine d’Anelli è stato contattato dall’Ambasciata russa: “Sì – dice all’AdnKronos – dopo il clamore sulla mia iniziativa, mi hanno chiamato i russi, mi hanno rivelato che hanno scritto a Draghi, chiedendogli di prendere in considerazione il loro vaccino, assicurando che anche se non è stato ancora approvato dall’Aifa è efficace”. “I russi mi hanno girato la mail con il testo inviato da loro al premier Draghi, che più tardi leggerò, vediamo cosa dicono, penso che scriverò anch’io a Draghi, chiedendogli di prendere in considerazione la cosa”. “Certo – ammette – sono solo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha promesso l’acquisto delcontro il coronavirus per i suoi 3000 concittadini e non si arrende: ildi Rodi Garganico, nel Foggiano, insiste. Carmine d’Anelli è stato contattato dall’Ambasciata russa: “Sì – dice all’AdnKronos – dopo il clamore sulla mia iniziativa, mi hanno chiamato i russi, mi hanno rivelato che hanno, chiedendogli di prendere in considerazione il loro, assicurando che anche se non è stato ancora approvato dall’Aifa è efficace”. “I russi mi hanno girato la mail con il testo inviato da loro al premier, che più tardi leggerò, vediamo cosa dicono, penso che scriverò anch’io a, chiedendogli di prendere in considerazione la cosa”. “Certo – ammette – sono solo il ...

Sindaco vuole comprare vaccino Sputnik: "La Russia ha scritto a Draghi" "Certo - ammette - sono solo il sindaco di un piccolo paesino, una goccia in un mare, ma chissà che non si riesca a mettere in moto la macchina per aver il vaccino russo". Il vulcanico primo cittadino

