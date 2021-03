Sanremo 2021, Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) (Di lunedì 1 marzo 2021) Willie Peyote, all’anagrafe Guglielmo Bruno, nasce a Torino nel 1985. Dopo una parentesi con S.O.S. Clique, nel 2011 pubblica il proprio primo album da solista, Il manuale del giovane nichilista, con cui inizia ad affermarsi nella scena cantautorale e e hip-hop italiana, mentre nel 2013 esce Non è il mio genere, il genere umano. Con Educazione Sabauda, nel 2015, Willie Peyote si afferma tra il grande pubblico, anche grazie a Non sono razzista ma… . Seguono, nel 2017, Sindrome di Tôret, che commistiona rock e hip-hop, mentre nel 2019 viene pubblicato Iodegradabile, anticipato dal singolo e disco d’oro La tua ex futura moglie. Il 1º maggio 2020 pubblica Algoritmo, realizzato in collaborazione con Shaggy, mentre nel novembre 2020 esce il singolo La depressione è un periodo dell’anno. E con un mix di politica e ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021), all’anagrafe Guglielmo Bruno, nasce a Torino nel 1985. Dopo una parentesi con S.O.S. Clique, nel 2011 pubblica il proprio primo album da solista, Il manuale del giovane nichilista, con cui inizia ad affermarsi nella scena cantautorale e e hip-hop italiana, mentre nel 2013 esce Non è il mio genere, il genere umano. Con Educazione Sabauda, nel 2015,si afferma tra il grande pubblico, anche grazie a Non sono razzista ma… . Seguono, nel 2017, Sindrome di Tôret, che commistiona rock e hip-hop, mentre nel 2019 viene pubblicato Iodegradabile, anticipato dal singolo e disco d’oro La tua ex futura moglie. Il 1º maggio 2020 pubblica Algoritmo, realizzato in collaborazione con Shaggy, mentre nel novembre 2020 esce il singolo La depressione è un periodo dell’anno. E con un mix di politica e ...

