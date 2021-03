Sanremo 2021, il Festival degli esclusi: tanti nomi illustri (Di lunedì 1 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2021 è ormai alle porte. Ma sono stati tanti anche gli esclusi di questo tanto atteso Festival. Ecco tutti i nomi. Mancano ormai meno di 24 ore a questo tanto atteso Sanremo 2021. Un Festival che sarà davvero molto particolare, vista la mancata presenza del pubblico al teatro Ariston causa pandemia da Covid-19. Domani Leggi su youmovies (Di lunedì 1 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ormai alle porte. Ma sono statianche glidi questo tanto atteso. Ecco tutti i. Mancano ormai meno di 24 ore a questo tanto atteso. Unche sarà davvero molto particolare, vista la mancata presenza del pubblico al teatro Ariston causa pandemia da Covid-19. Domani

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - Sanremo_2021 : 'Fin che la barca va lasciala andare fin che la barca va tu non remare fin che la barca stai a guardare quando l'am… - brindisilibera : New post (Il Festival Sanremo parla brindisino) has been published on Brindisi Libera - -