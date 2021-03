Myanmar | ieri il giorno più sanguinoso dall’inizio delle proteste | 18 manifestanti anti golpe uccisi dalla polizia | altri 30 feriti

(Di lunedì 1 marzo 2021) Diciottomorti e più di trenta. È questo è il bilanciovittimedi, all’indomani della prima udienza del processo a San Suu Kyi, in: si tratta della giornata più sanguinosa. Lo stato asiatico è da ormai un mese nel caos, da quando il primo febbraio una giunta militare, guidata dal generale Min Aung Hlaing, ha preso il potere arrestando la leader democratica Aung San Suu Kyi e i membri del suo governo con l’accusa di brogli elettorali nelle elezioni di novembre 2020. Secondo la Bbc, laha represso le sommosse non più con proiettili di ...

Centinaia di migliaia di cittadini delsono scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere la liberazione di Suu Kyi. La repressione delle proteste ha toccatoun picco di violenza, ...nel giorno più sanguinoso perdall'inizio delle proteste contro i militari sono rimaste uccise 18 persone negli interventi di militari e polizia contro le manifestazioni.In molti casi, foto e video circolati sul web hanno mostrato le circostanze delle uccisioni e foto raccapriccianti dei corpi delle vittime. Aung San Suu Kyi a processo. Il premio Nobel per la Pace Aun ...Naypyidaw, 1 mar. Adnkronos) – Per la prima volta i legali di Aung San Suu Kyi hanno potuto vedere 'The Lady' dal giorno dell'arresto dopo il golpe in Myanmar del primo febbraio. Aung San Suu Kyi, col ...