Meteo – Attenzione alle sorprese invernali: blocco gelido a Est (Di martedì 2 marzo 2021) Colpo di coda dell'Inverno: ipotesi tramontata o ancora viva? Beh, guardando i modelli previsionali verrebbe da dirvi che sì, è ancora viva. Sull'Europa nordorientale altro che Inverno finito! Nei prossimi giorni un enorme blocco di aria gelida riporterà prepotentemente l'Inverno, anche se poi possiamo dirvi che da quelle parti la stagione invernale è tutt'altro che tramontata.

