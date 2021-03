La Sardegna è la prima zona bianca d’Italia, cosa si può fare (Di lunedì 1 marzo 2021) Con la firma dell’ordinanza da parte del presidente Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d’Italia. Nel resto del Paese, come sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il marzo di prospetta difficile, con contagi in rialzo e nuove restrizioni. Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l’obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese. Da oggi cambiano colore 7 regioni. Con la firma dell’ordinanza da parte del presidente Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d’Italia. Nel resto del Paese, come sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Con la firma dell’ordinanza da parte del presidente Solinas, laè la. Nel resto del Paese, come sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il marzo di prospetta difficile, con contagi in rialzo e nuove restrizioni. Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l’obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese. Da oggi cambiano colore 7 regioni. Con la firma dell’ordinanza da parte del presidente Solinas, laè la. Nel resto del Paese, come sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il ...

