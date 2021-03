In studi medici iniziano vaccinazioni con AstraZeneca (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – E’ partita questa mattina nel Lazio la vaccinazione anti-Covid da parte dei medici di medicina generale. Le somministrazioni sono iniziate per i nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino AstraZeneca e poi si andra’ avanti con gli anni a seguire. Molto pero’ dipendera’ dall’arrivo delle dosi. A Roma sono diversi gli studi interessati, in particolare nel territorio dell’Asl Roma 1. “Per noi e’ una giornata importante perche’ tutti i medici sono in condizione, attraverso una piattaforma, di prenotare con la loro Asl di riferimento- ha detto alla Dire il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, che ha visitato l’ambulatorio di cure primarie di Piazza Istria-. “Da noi oggi sono 40 i medici che hanno potuto iniziare, ma la disponibilita’ e’ superiore al 60 per cento. Il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – E’ partita questa mattina nel Lazio la vaccinazione anti-Covid da parte deidina generale. Le somministrazioni sono iniziate per i nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccinoe poi si andra’ avanti con gli anni a seguire. Molto pero’ dipendera’ dall’arrivo delle dosi. A Roma sono diversi gliinteressati, in particolare nel territorio dell’Asl Roma 1. “Per noi e’ una giornata importante perche’ tutti isono in condizione, attraverso una piattaforma, di prenotare con la loro Asl di riferimento- ha detto alla Dire il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, che ha visitato l’ambulatorio di cure primarie di Piazza Istria-. “Da noi oggi sono 40 iche hanno potuto iniziare, ma la disponibilita’ e’ superiore al 60 per cento. Il ...

