America’s Cup, svolte le operazioni di stazza. Luna Rossa e New Zealand: sviluppo terminato (Di lunedì 1 marzo 2021) Ad Auckland è andato in scena il cosiddetto “declaration day”, ovvero la giornata riservata alle operazioni di stazza. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand hanno presentato agli organizzatori le rispettive barche e dei certificati contenenti le specifiche tecniche. E’ una procedura necessaria affinché si possa valutare la conformità delle imbarcazioni al regolamento. Da adesso in poi né gli italiani né i neozelandesi potranno più apportare modifiche strutturali alle barche sino al termine dell’America’s Cup. Gli unici elementi che si potranno sostituire sino a pochi minuti prima di ciascuna regata saranno le vele e le rande. Gli avvocati di Luna Rossa avevano chiesto nella giornata di ieri che il declaration day fosse spostato a mercoledì 3 marzo: ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Ad Auckland è andato in scena il cosiddetto “declaration day”, ovvero la giornata riservata alledied Emirates Team Newhanno presentato agli organizzatori le rispettive barche e dei certificati contenenti le specifiche tecniche. E’ una procedura necessaria affinché si possa valutare la conformità delle imbarcazioni al regolamento. Da adesso in poi né gli italiani né i neozelandesi potranno più apportare modifiche strutturali alle barche sino al termine dell’Cup. Gli unici elementi che si potranno sostituire sino a pochi minuti prima di ciascuna regata saranno le vele e le rande. Gli avvocati diavevano chiesto nella giornata di ieri che il declaration day fosse spostato a mercoledì 3 marzo: ...

PassioneCalc10 : RT @Eurosport_IT: Il timoniere di Britannia dice la sua: 'New Zealand va sopra i 10-11 nodi, ma #LunaRossa è in forma e nello sport può suc… - Veladuepuntozer : America’s Cup 2021, concluse le operazioni di stazza. Niente più modifiche al - C6Graziella : RT @TottusinPari: DAVIDE CANNATA, UN CAGLIARITANO SU “LUNA ROSSA” E IL SOGNO DI PORTARE L’AMERICA’S CUP IN SARDEGNA di Marcello Zasso https… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Il timoniere di Britannia dice la sua: 'New Zealand va sopra i 10-11 nodi, ma #LunaRossa è in forma e nello sport può suc… - Eurosport_IT : Il timoniere di Britannia dice la sua: 'New Zealand va sopra i 10-11 nodi, ma #LunaRossa è in forma e nello sport p… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog