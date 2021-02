Trump attacca Biden | “Il suo primo mese alla Casa Bianca un disastro”

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Ildi Joeè stato ‘so’“. Sarebbe questo uno dei passaggi dell’intervento di Donalddal palco del Cpac secondo alcune anticipazioni. Un discorso di circa 90 minuti in cui l’ex presidente americano attaccherà il suo successorepresidenza degli Stati Uniti su diversi fronti, dall’immigrazione allo stop per l’oleodotto Keystone XL. SportFace.

Il primo mese di Joe Biden alla Casa Bianca è stato 'disastroso': è quanto, secondo le anticipazioni diffuse dai media, dirà Donald Trump dal palco della conferenza dei conservatori che si tiene a Orlando. L'intervento, della durata di circa 90 minuti, secondo indiscrezioni, vedrà l'ex presidente americano attaccare Biden su vari fronti. 'Saremo uniti e forti come mai prima d'ora': è quanto si appresta a dire Donald Trump - secondo alcune anticipazioni dei media Usa - nel suo intervento al Cpac, confermando l'intenzione di ribadire la sua leadership. Trump, il ritorno è all'insegna dell'attacco a Biden: «Il suo primo mese è un disastro». Poi conferma: non penso a un nuovo partito, uniti saremo più forti. Il primo mese di Joe Biden alla Casa Bianca...