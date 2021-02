Serie A, il derby va al Napoli: Mertens e Napolitano piegano il Benevento (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Napoli si mette alle spalle una settimana difficile dopo il ko di Bergamo e la mancata qualificazioni agli ottavi di Europa League. La squadra di mister Gattuso ha battuto il Benevento nel derby campano di Serie A. Gol del rientrante Mertens che prima sfiora il vantaggio e poi trova il gol nel giorno della sua 250^ presenza in Serie A. Annullato il raddoppio di Zielinski, pericolosi Depaoli e Ionita come Insigne. Raddoppia Politano al 66', Koulibaly sfiora il tris e viene espulso nel finale. Il Napoli si inserisce di prepotenza nella corsa per la Champions League. Il Napoli doveva dare delle risposte e oggi le ha date. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilsi mette alle spalle una settimana difficile dopo il ko di Bergamo e la mancata qualificazioni agli ottavi di Europa League. La squadra di mister Gattuso ha battuto ilnelcampano diA. Gol del rientranteche prima sfiora il vantaggio e poi trova il gol nel giorno della sua 250^ presenza inA. Annullato il raddoppio di Zielinski, pericolosi Depaoli e Ionita come Insigne. Raddoppia Politano al 66', Koulibaly sfiora il tris e viene espulso nel finale. Ilsi inserisce di prepotenza nella corsa per la Champions League. Ildoveva dare delle risposte e oggi le ha date. ITA Sport Press.

