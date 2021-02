Salerno ha sacrificato il suo litorale storico al miraggio da baraccone fieristico

(Di domenica 28 febbraio 2021) di Michelangelo Russo Siamo tornati sulla spiaggia di Mercatello a vedere come vanno i lavori di ripascimento della spiaggia. Lo abbiamo fatto perché tantissimi lettori, anche di giornali online che hanno avuto la meritoria iniziativa di raccogliere l’allarme lanciato da questo giornale, ci hanno chiesto maggiori spiegazioni sulla congruità di quanto sta accadendo con le norme in vigore e, soprattutto, nel rispetto del paesaggio e della storia di. Abbiamo scattato qualche foto che meglio dimostra lo snaturamento dell’antico arenile. Ma è opportuno citare anche le norme che regolano la materia. Questo come suggerimento alla Procura della Repubblica qualora la stessa ritenesse necessario un approfondimento. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sacrificato

Il Mattino

Si muove anche la procura di, competente su Catanzaro, e tra le due finisce in rissa. ... De Magistris è statoanche perché non apparteneva né era funzionale ad alcuna corrente? Sì,......delle scuole provocherebbe un danno in relazione al diritto allo studio'già ampiamente... APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a, contagi alti e movida: 'Scene sconcertanti,......preganziol La piattaforma online CharityStars ospita un’asta speciale con Sabrina Salerno, che ha deciso di “sacrificare” alcuni oggetti storici della sua carriera e della collezione personale per dif ...I sindaci dell’agro nocerino sarnese e della valle metelliana scrivono congiuntamente una lettera nella quale ammettono di fatto di essere sotto la pressione delle asl, dei media, dei dirigenti scolas ...