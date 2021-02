Mondiale Rally - In Finlandia vince la Hyundai con Ott Tanak (Di domenica 28 febbraio 2021) Ott Tanak ha vinto il Rally di Finlandia, seconda prova del Mondiale 2021. L'estone della Hyundai ha ottenuto il successo davanti alla Toyota di Rovanperä e all'altra i20 Coupé del belga Neuville. Il giovane finlandese sugli scudi. Le Toyota erano arrivate in Finlandia con il favore del pronostico, ma hanno dovuto fare i conti con Ott Tanak e la sua Hyundai, capace di costruirsi un comodo vantaggio nelle foreste ghiacciate della Lapponia durante i primi due giorni di gara e poi, senza commettere errori, è andato a vincere la gara con un margine di 17,5 secondi sulla Yaris guidata dall'idolo di casa, Kalle Rovanperä. Il ventenne della Toyota, a sua volta, ha dato sfoggio di tutto il suo talento e nonostante una gara non certo priva di ... Leggi su quattroruote (Di domenica 28 febbraio 2021) Ottha vinto ildi, seconda prova del2021. L'estone dellaha ottenuto il successo davanti alla Toyota di Rovanperä e all'altra i20 Coupé del belga Neuville. Il giovane finlandese sugli scudi. Le Toyota erano arrivate incon il favore del pronostico, ma hanno dovuto fare i conti con Otte la sua, capace di costruirsi un comodo vantaggio nelle foreste ghiacciate della Lapponia durante i primi due giorni di gara e poi, senza commettere errori, è andato are la gara con un margine di 17,5 secondi sulla Yaris guidata dall'idolo di casa, Kalle Rovanperä. Il ventenne della Toyota, a sua volta, ha dato sfoggio di tutto il suo talento e nonostante una gara non certo priva di ...

FTraiettoria : Tanak vince l’Arctic Rally Finland, Rovanpera secondo sale in testa al Mondiale! - ofux1 : #WRC #ArcticRallyFinland Tanak trionfa in Lapponia, Rovanpera leader del Mondiale - rallylink : Ott Tanak vince la prima edizione mondiale dell'Arctic Rally Finland - Automoto_it : La Toyota da gara vola fuori pista e rimane incastrata tra le nevi nella notte del WRC in Finlandia ???? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Mondiale #Rally @OfficialWRC: @OttTanak (@HMSGOfficial) domina dopo due giornate -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Rally WRC, Arctic Rally: Tanak vince in Finlandia ...edizione iridata dell'Arctic Rally Finland . Dopo una gara dominata dalle Hyundai, l'estone ha chiuso la sua corsa precedendo di 17'5 Kalle Rovanpera (Toyota) , che è il nuovo leader del Mondiale: un ...

WRC21. Arctic Rally. Tanak e Hyundai implacabili! Vittoria netta di Esapekka Lappi , Skoda, nel WRC2, e adesso il Mondiale è a un altro debutto. Week end lungo dal 22 al 25 Aprile, Croatia Rally .

Rally in lutto: è morto Hannu Mikkola, campione del mondo nel 1983 la Repubblica WRC21. Arctic Rally. Tanak e Hyundai implacabili! 1 a 1. Ott Tanak vince e cancella i dubbi del Monte-Carlo. Il Team Hyundai Motorsport può adesso guardare al Campionato in una prospettiva corretta, e gli appassionati sanno che il Mondiale 2021 sarà ...

Mondiale Wrc: Tänak vince l’Arctic Rally in Finlandia, Rovanperä nuovo leader Al termine dei 251,08 km di prove speciali è l’estone Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé Wrc) ad alzare le braccia al cielo: l’Arctic Rally in Finlandia rimescola le carte in gioco nel Campionato del Mondo ...

...edizione iridata dell'ArcticFinland . Dopo una gara dominata dalle Hyundai, l'estone ha chiuso la sua corsa precedendo di 17'5 Kalle Rovanpera (Toyota) , che è il nuovo leader del: un ...Vittoria netta di Esapekka Lappi , Skoda, nel WRC2, e adesso ilè a un altro debutto. Week end lungo dal 22 al 25 Aprile, Croatia1 a 1. Ott Tanak vince e cancella i dubbi del Monte-Carlo. Il Team Hyundai Motorsport può adesso guardare al Campionato in una prospettiva corretta, e gli appassionati sanno che il Mondiale 2021 sarà ...Al termine dei 251,08 km di prove speciali è l’estone Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé Wrc) ad alzare le braccia al cielo: l’Arctic Rally in Finlandia rimescola le carte in gioco nel Campionato del Mondo ...