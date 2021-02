La polizia del Myanmar spara contro i manifestanti (Di domenica 28 febbraio 2021) La situazione è ormai degenerata da giorni. Fatto sta che la polizia del Myanmar apre il fuoco sui manifestanti a Yangon e Dawei, uccidendone almeno due e ferendone una decina. Non c’è più umanità in questa faccenda, a tal punto che si passa alle armi convenzionali, quelle con i proiettili veri. La polizia del Myanmar Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) La situazione è ormai degenerata da giorni. Fatto sta che ladelapre il fuoco suia Yangon e Dawei, uccidendone almeno due e ferendone una decina. Non c’è più umanità in questa faccenda, a tal punto che si passa alle armi convenzionali, quelle con i proiettili veri. Ladel

matteosalvinimi : Fonti del Viminale fanno sapere che è stata indetta una nuova gara per la fornitura di dispositivi ad impulsi elett… - rtl1025 : ?? Un'altra manifestante è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dalla polizia nella città birmana di #Monywa. In… - Agente_Lisa : Un inseguimento fuori dal comune per i poliziotti della Polizia di Frontiera di Genova. La fuggitiva è una cagnolin… - Bianca34874951 : RT @alessiolasta: Siete la vergogna di Milano. Non sono un teorico del lockdown. Occorre aumentare vaccini ecc. Ma voi siete lo sprezzo del… - giambo2011 : RT @alessiolasta: Siete la vergogna di Milano. Non sono un teorico del lockdown. Occorre aumentare vaccini ecc. Ma voi siete lo sprezzo del… -