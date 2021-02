La corsa della Paganese si ferma a Teramo: azzurrostellati sconfitti (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTeramo – Si arresta la corsa della Paganese, gli azzurrostellati vengono fermati dal Teramo sul punteggio di due reti a zero. Si parte con gli abruzzesi che hanno un approccio diverso, mettendo subito in difficoltà la compagine campana. Il punteggio cambia al 18?, dopo il cross di Costa Ferreira che trova Ilari pronto alla conclusione che fulmina Baiocco. Il gol taglia le gambe alla Paganese che rischia in altre circostanze prima di subire anche il raddoppio al 28? con Bombagi, abile nella deviazione vincente sul cross di Pinzauti. Neanche il doppio vantaggio frena la squadra di casa che prova il tris con Pinzauti e Bombagi. Non cambia la sostanza nella seconda frazione. Abruzzesi all’attacco e Paganese ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si arresta la, glivengonoti dalsul punteggio di due reti a zero. Si parte con gli abruzzesi che hanno un approccio diverso, mettendo subito in difficoltà la compagine campana. Il punteggio cambia al 18?, dopo il cross di Costa Ferreira che trova Ilari pronto alla conclusione che fulmina Baiocco. Il gol taglia le gambe allache rischia in altre circostanze prima di subire anche il raddoppio al 28? con Bombagi, abile nella deviazione vincente sul cross di Pinzauti. Neanche il doppio vantaggio frena la squadra di casa che prova il tris con Pinzauti e Bombagi. Non cambia la sostanza nella seconda frazione. Abruzzesi all’attacco e...

Rog_2 : RT @gloquenzi: Io non ho più parole. La corsa al vaccino bbono, la tutela della corporazione, il sindacalismo deteriore, ecchissenefrega de… - l_papapa : @EntropicBazaar No scusa...., è inversamente proporzionale all'altezza del sellino della bici da corsa...E che cazz… - AttilaAzureRive : RT @gloquenzi: Io non ho più parole. La corsa al vaccino bbono, la tutela della corporazione, il sindacalismo deteriore, ecchissenefrega de… - GraziaAmelia : RT @gloquenzi: Io non ho più parole. La corsa al vaccino bbono, la tutela della corporazione, il sindacalismo deteriore, ecchissenefrega de… - marieta99044909 : RT @gloquenzi: Io non ho più parole. La corsa al vaccino bbono, la tutela della corporazione, il sindacalismo deteriore, ecchissenefrega de… -