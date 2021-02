Inchiesta sulle mascherine cinesi | i pm | “Ascendente di Benotti su Arcuri” Ecco la rete di contatti e di affari dell’intermediario

(Di domenica 28 febbraio 2021) Un “comitato d’”, un “sodalizio” composto da “freelance improvvisati desiderosi di speculare sull’epidemia” e “capace di interloquire e di condizionare le scelte della Pubblica amministrazione”. A tutti i livelli. Chi ne ha fatto parte ha ottenuto provvigioni “indebite” per oltre 77 milioni di euro, grazie a quello che la Procura di Roma definisce “un certo” nei confronti della struttura commissariale guidata da Domenico. L’affare delle 801 milioni diche a marzo 2020, nel pieno della prima ondata di contagi da Covid-19, lo Stato italiano ha acquistato dalla Cina al prezzo di 1,2 miliardi di euro, ha prodotto “un’annata straordinaria” – come loro stessi hanno definito l’anno 2020 – per questo “comparto privato”, oggi sottoda parte dei magistrati di piazzale ...

fattoquotidiano : Quella sulla Lombardia Film Commission è solo la prima tranche di un’inchiesta più ampia che la Procura di Milano s… - caritas_milano : Al campo profughi di #Lipa apre il Refettorio #Caritas Resteremo accanto a loro per tutto il tempo che sarà necess… - ItaliaViva : Italia Shock: inchiesta sulle 58 opere bloccate dalla burocrazia - alex_antony17 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’indagine sulle maxi commesse. Arcuri è uscito dall’inchiesta dopo una lettera scritta… - Jac875 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’indagine sulle maxi commesse. Arcuri è uscito dall’inchiesta dopo una lettera scritta… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sulle

La Verità

I pazienti, ricostruisce l'Irccs di via Venezian, interpellatocircostanze in cui è ...regionale al Welfare e il suo nome figura fra quello dei dirigenti indagati nell'ambito dell'in ...... ma serviranno interventi strutturalireti idriche che richiedono molti mesi e molti soldi. I due edifici sono stati sequestrati con facoltà d'uso il 23 novembre, nell'ambito dell'...È un rimpallo di responsabilità quello che si profila all'orizzonte delle varie inchieste aperte sulla morte di Luca Attanasio, ambasciatore italiano a Kinshasa, e Vittorio Iacovacci, il carabiniere c ...Ingressi contingentati e ‘senso unico’ in Darsena a Milano. È questa la prima conseguenza della folla di giovani che si è ritrovata ieri sera nell’ultimo sabato in zona gialla. Sono state montate tran ...