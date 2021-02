Half-Life 3 | uno youtuber ha pubblicato aggiornamenti e notizie sul titolo Valve | ogni giorno per oltre 3 anni

(Di domenica 28 febbraio 2021)3,2 Episodio 3, comunque volete chiamarlo, questo fantomaticonon esiste. Nonostante, in passato,avesse numerosi progetti in cantiere per la propria serie, le avventure di Gordon Freeman sono terminate con2: Episodio 2. Certo, abbiamo avuto: Alyx, un ottimo ritorno per i team di sviluppo die un buon trampolino di lancio per un nuovo capitolo, ma questo non cambia la realtà dei fatti: il terzo capitolo numerato non è ancora pervenuto. Nonostante la realtà sia dura da accettare, esistono dei fan hardcore che ancora sperano nell'arrivo di3. Il fedele più incrollabile di tutti è sicuramente lo ...

Eurogamer_it : #HalfLife3, uno youtuber ha pubblicato aggiornamenti e notizie sul titolo Valve, ogni giorno per oltre 3 anni. - GamingToday4 : Half-Life 3: youtuber ha pubblicato aggiornamenti giornalieri per tre anni di fila - half_no_life : @HDereliction Ho merci - jazz_life_love : RT @velocevolo: Vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne… - GamingTalker : Half-Life 2, la mod Lambda Wars esce dalla beta dopo 13 anni di sviluppo -

Ultime Notizie dalla rete : Half Life

Tom's Hardware Italia

... or the- million Israeli citizen who reside in settlements. As long as there is constant ... a longstanding confrontation with the West " may politicize the usually non - political aspects of...Tale modalità nasce da una mod diche prese piede diversi anni fa. Successivamente è stata inserita in diversi giochi, tra cui Call of Duty. Assolutamente divertente, specialmente se ...Gaming Today è una nuova realtà nel mondo dei videogiochi, con notizie, info, recensioni e gameplay dei vostri giochi preferiti. Rimani sempre aggiornato su tutte le novità sul mondo del Gaming ...La serie Half-Life è ormai nota nel panorama videoludico, talmente tanto che la community non si ferma a sviluppare contenuti fan-made del secondo capitolo ...