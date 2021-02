Formazioni ufficiali Udinese Fiorentina | Nestorovski titolare | c’è Ribery

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente,. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Okaka, Braaf, Arslan, Micin, De Maio. Allenatore: Gotti(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Biraghi;, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Valero, Olivera, Caceres, Venuti, Barreca, Montiel, Amrabat, ...

Fiorentinanews : Le formazioni ufficiali di #UdineseFiorentina: #Ribery c'è, esordio per #Malcuit. Fuori #Amrabat, al suo posto gioc… - GoalItalia : #UdineseFiorentina, le formazioni ufficiali: Gotti si affida a Llorente e Nestorovski in attacco, i viola ritrovano… - SportSicilia : #Vibonese #Catania formazioni ufficiali - DiMarzio : #UdineseFiorentina, le formazioni ufficiali - UdineseTV : Udinese - Fiorentina, le formazioni ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Sampdoria - Atalanta Sampdoria (4 - 4 - 1 - 1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La Gumina. All. Ranieri Atalanta (3 - 4 -..., VIA! Soffermiamoci per la diretta di Sampdoria Atalanta sui numeri delle due squadre. La squadra blucerchiata è in decima posizione con 30 punti a fronte di 9 successi, 3 pari e ...Queste le formazioni ufficiali di Udinese e Fiorentina, protagonista della partita delle 15 alla Dacia Arena: UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, ...Live, interviste esclusive, report, notizie di mercato e ogni info sulla Sampdoria, sempre con te: cosa aspetti? Manca poco meno di un'ora alla diretta testuale dell'incontro Sampdoria - Atalanta, val ...