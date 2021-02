Covid Lazio, 1.341 contagi e 12 morti oggi. Roma sotto 500 casi (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 1.341 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 28 febbraio, secondo i dati diffusi dalla Regione. Da ieri si registrano altri 12 morti. “oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+3.922) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.341 casi positivi (-6), 12 i decessi (-8) e +1.192 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4%”, le parole dell’assessore Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 500”, aggiunge. Nelle province si registrano 480 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 1.341 ida coronavirus nel, 28 febbraio, secondo i dati diffusi dalla Regione. Da ieri si registrano altri 12. “su oltre 15 mila tamponi nel(+3.922) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.341positivi (-6), 12 i decessi (-8) e +1.192 i guariti. Diminuiscono i, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale èal 4%”, le parole dell’assessore Alessio D’Amato. “Icittà sono a quota 500”, aggiunge. Nelle province si registrano 480e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. In ...

