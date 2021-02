Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 28 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 febbraio Sono 17.455 i nuovi casi su poco più di 257mila tamponi. Tasso di positività che sale al 6,8%. Se si considerano solo i molecolari scende leggermente rispetto alla giornata di ieri (11,4%). Per la prima volta dopo diverso tempo i decessi scendono sotto quota 200 (192) e diminuiscono anche gli ingressi in terapia intensiva (131). Continua ad aumentare, invece, la pressione sui servizi sanitari. La ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 28 febbraio Sono 17.455 i nuovi casi su poco più di 257mila tamponi. Tasso di positività che sale al 6,8%. Se si considerano solo i molecolari scende leggermente rispetto alla giornata di ieri (11,4%). Per la prima volta dopo diverso tempo i decessi scendono sotto quota 200 (192) e diminuiscono anche gli ingressi in terapia intensiva (131). Continua ad aumentare, invece, la pressione sui servizi sanitari. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Draghi mette mano alla Protezione civile: addio Borrelli, arriva Curcio. Ecco chi è ... quando uno sciame sismico colpì il Centro Italia, causando ingenti danni. In Protezione Civile dal ... e per la gestione del quotidiano bollettino sui dati del coronavirus, i cui toni sono stati ...

Sono 17.455 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 257.024 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 6,8%, in aumento di un punto rispetto al 5,86% di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi ...

Il tasso di positività, cioè il rapporto fra i nuovi contagi e i test effettuati, è del 6,79%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri.

