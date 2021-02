C’è Posta Per Te, Maria De Filippi furiosa Martina e Francesco: il motivo (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella puntata di sabato 27 febbraio di “C’è Posta per Te” è andata in scena una clamorosa lite familiare alla quale, insolitamente ha preso parte anche Maria De Filippi, letteralmente furiosa verso Francesco e Martina. Vediamo il dettaglio. Nella puntata di sabato 27 febbraio di “C’è Posta per Te”, il popolare reality show condotto da Maria De Filippi è andata in scena una lite familiare alla quale, insolitamente, ha preso parte la conduttrice. Vediamo il dettaglio. I fatti I fatti. Danilo e Rosy, coppia di Genova, hanno chiamato in studio la figlia Martina, 23 anni, incinta del fidanzato Francesco. Un ragazzo che il Papà della ragazza non ha mai visto di buon occhio. L’obiettivo di ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella puntata di sabato 27 febbraio di “C’èper Te” è andata in scena una clamorosa lite familiare alla quale, insolitamente ha preso parte ancheDe, letteralmenteverso. Vediamo il dettaglio. Nella puntata di sabato 27 febbraio di “C’èper Te”, il popolare reality show condotto daDeè andata in scena una lite familiare alla quale, insolitamente, ha preso parte la conduttrice. Vediamo il dettaglio. I fatti I fatti. Danilo e Rosy, coppia di Genova, hanno chiamato in studio la figlia, 23 anni, incinta del fidanzato. Un ragazzo che il Papà della ragazza non ha mai visto di buon occhio. L’obiettivo di ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - zazoomblog : C’è Posta per Te Maria furiosa con l’ospite: “Non c’è un cavolo da ridere” - #Posta #Maria #furiosa #l’ospite: - tuttopuntotv : C’è Posta per Te, Maria De Filippi perde le staffe: non c’è un cavolo da ridere #cepostaperte - blogtivvu : C’è posta per te, Martina ride del padre Danilo: Maria De Filippi sbotta - giuseppe_alto : C'è posta per te, Danilo si arrabbia con la consuocera: 'Gettate benzina', la figlia ride -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta InfiniBand Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay